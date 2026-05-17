Венесуэла депортировала в США соратника Мадуро Алекса Сааба

Венесуэльского чиновника и бизнесмена колумбийского происхождения Алекса Сааба депортировали в США после нескольких месяцев задержания. Об этом сообщило миграционное агентство Венесуэлы (SAIME) в X. Господин Сааб был соратником экс-президента Николаса Мадуро, захваченного американским спецназом в январе.

Бизнесмен Алекс Сааб (справа)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Бизнесмен Алекс Сааб (справа)

«Решение о депортации было принято с учетом того, что данный колумбийский гражданин причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах — это является общеизвестным, очевидным и широко освещаемым в средствах коммуникации фактом», — указывается в сообщении ведомства.

Источники Reuters отмечают, что господин Сааб может предоставить властям США информацию, необходимую для уголовного дела против господина Мадуро. СBS News со ссылкой на бывшего сотрудника правоохранительных органов сообщает, что экстрадиция Алекса Сааба связана с расследованием дела, возбужденного в 2021 году против его партнера Альваро Пулидо. Оно касается программы CLAP, созданной Николасом Мадуро для снабжения бедных венесуэльцев рисом, кукурузной мукой и маслом в условиях гиперинфляции и обесценивания валюты.

Алекса Сааба задержали в феврале 2026 года в Каракасе в результате совместной операции правоохранительных органов Венесуэлы и США. В 2020 году его уже задерживали в Кабо-Верде. Он несколько лет находился под стражей в США, но в 2023 году был отпущен в обмен на освобождение американцев, задержанных в Венесуэле.