Умер обвиненный в организации геноцида в Руанде Фелисьен Кабуга

В Нидерландах в возрасте 90 лет умер руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого обвиняли в организации геноцида в Руанде. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на Международный уголовный трибунал по Руанде в Гааге.

Фото: George Mulala GMM / WS / Reuters

Как отмечается в публикации, руандийский бизнесмен умер в больнице. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиела Гатти Сантана распорядилась провести расследование обстоятельств его смерти.

Фелисьена Кабуга, некогда одного из самых богатых людей Руанды, обвиняли в геноциде, заговоре с целью совершения геноцида, подстрекательстве к геноциду и преступлениях против человечности. По версии следствия, он участвовал в финансировании радиостанции Radio Tlvision Libre des Mille Collines (RTLM, «Свободное телерадио тысячи холмов»), которая призывала представителей хуту убивать людей из народности тутси. Бизнесмен своей вины не признавал.

Обвиняемый долгое время скрывался от уголовного преследования. Его задержали только в 2020 году во Франции. Суд начался в 2022 году в Гааге, однако уже в 2023-м был приостановлен на неопределенный срок. Судьи решили, что состояние Фелисьена Кабуга не позволяет ему участвовать в процессе: бизнесмен страдал деменцией и болезнью Альцгеймера. Суд постановил освободить обвиняемого. На момент смерти он ожидал перевода в какую-либо страну, готовую его принять.

Геноцид в Руанде длился с апреля по июнь 1994 года. Погибли от 500 тыс. до 1,1 млн человек.