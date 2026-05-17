Что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

По данным Минобороны, с вечера 16 мая по утро 17 мая над регионами России было сбито 586 беспилотников — это одна из самых массированных атак украинских БПЛА за все время СВО. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, к утру 17 мая было сбито более 120 беспилотников. Как столичный регион пережил атаку — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Следующая фотография 1 / 3 Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева

Москва

Одной из целей атак украинских БПЛА стал Московский нефтеперерабатывающий завод. «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — сообщил в 06:14 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

В 05:02 господин Собянин, сообщая об отражении ПВО очередной атаки БПЛА, отметил, что «на местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения». Какие именно объекты получили повреждения и где, не раскрывается.

Московская область

В Химках, в микрорайоне Старбеево, при попадании БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами.

В Мытищах, в деревне Погорелки, при попадании беспилотника в строящийся дом погибли мужчина и женщина. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет.

В Красногорске, в микрорайоне Путилково, БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. Повреждения получили несколько квартир. Никто не пострадал.

В Истре беспилотники или обломки беспилотников попали в жилые дома: в многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и в шесть частных домов в поселке Агрогородок. Пострадали трое мужчин и одна женщина.

В Наро-Фоминском округе, в деревне Субботино, в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Пострадавших нет.

В нескольких муниципалитетах атакованы инфраструктурные объекты.

На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», — сообщил в 05:54 губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере «Макс».

Работа аэропортов