Иран угрожает взимать плату за подводные интернет-кабели между Европой и Азией

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари написал в соцсети X, что Иран собирается взимать плату за подводные кабели, по которым идет интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией. Как отмечает CNN, иранские государственные СМИ «туманно угрожали, что трафик может быть нарушен, если компании не будут платить».

По данным CNN, Иран потребует от таких корпораций, как Google, Microsoft, Amazon и др., соблюдения местных законов, а от компаний, обслуживающих подводные кабели,— сборов за их работу. Кабели проходят по дну Ормузского пролива. Как сообщает CNN со ссылкой на экспертов, в основном они идут у побережья Омана, однако несколько кабелей частично находятся в иранских территориальных водах. Телеканал отмечает, что пока неясно, как именно Иран сможет заставить технологические компании платить ему сборы, особенно с учетом санкций, ограничивающих возможность проведения трансакций.

При этом, по оценке CNN, повреждение этих кабелей может нарушить работу интернета по всему миру и затронуть глобальную передачу данных на триллионы долларов, так как их разрыв повредит работу самых разных сервисов, от банков и бирж до стримингов и облачной инфраструктуры ИИ.

Яна Рождественская