Директора сети АЗС задержали после взрыва на заправке в Пятигорске

В Ставропольском крае задержали директора сети АЗС, на одной из заправок которой в Пятигорске 16 мая произошел взрыв. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ... п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) ... Задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций», — уточнили в ведомстве. Следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

Взрыв произошел на АЗС в Пятигорске при разгрузке газовоза, затем начался пожар. Пострадали шесть человек. Были повреждены газопровод и трансформаторная подстанция.

