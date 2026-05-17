Неизвестный дрон заметили в воздушном пространстве Латвии

Неизвестный беспилотник ночью вошел в воздушное пространство Латвии. Через некоторое время он покинул границы страны. Об этом сообщили латвийские Национальные вооруженные силы в X.

Режим беспилотной опасности объявляли примерно с 6 до 8 часов утра по местному времени в Алуксненском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Резекненском краях. В боеготовность были приведены истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

«Вместе с союзниками по НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу», — сообщили в ведомстве.

В начале мая после падения БПЛА на востоке Латвии в стране начался правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность за случившееся на министра обороны Андриса Спрудса. 10 мая он ушел в отставку, но затем раскритиковал премьера. Произошедшее привело к распаду правящей коалиции. 14 мая госпожа Силиня и весь кабинет министров также ушли в отставку. Минобороны РФ заявило, что попавшие в Латвию дроны были украинскими.

