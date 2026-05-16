NYT: в США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию
Высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
Рауль Кастро и его внук Рауль Гильермо Родригес Кастро (справа) на первомайском параде в Гаване
Фото: Norlys Perez / Reuters
По данным газеты USA Today, США намерены предъявить обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Они, предположительно, связаны с делом 30-летней давности, сообщили источники издания. В 1996 году кубинское правительство сбило два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации.
NYT отмечает, что США уже использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Венесуэлу. 3 января американские силы нанесли удары по стране, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны.
«Высокопоставленные чиновники хотят, по меньшей мере, иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова»,— пишет газета. NYT опросила источники, близкие к администрации американского президента. Собеседники издания отмечают высокую вероятность того, что план по захвату Рауля Кастро не одобрят. При этом, по их словам, такая угроза окажет давление на власти острова.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу, после чего на острове начался энергетический кризис. 1 мая господин Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы. На следующий день он заявил, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана».