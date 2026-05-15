Главные новости за 15 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь с 14 на 15 мая над регионами России, в том числе над Крымом и Краснодарским краем, силы ПВО сбили 355 украинских беспилотников.

В Краснодарском крае прекратили деятельность порядка 30% хостелов.

При ликвидации последствий ЧС в Туапсе убрали почти 30 тыс. куб. м загрязненного грунта.

В Краснодаре ввели новые правила размещения вывесок. Согласование вывесок теперь не требуется, власти утвердили четыре вида шрифтов и пять основных цветов.

Крупнейшими игроками ИТ-рынка Краснодарского края по итогам 2025 года стали компании, связанные с группой «Магнит» и агрохолдингом «Агрокомплекс».

Мэр Анапы Светлана Маслова рассказала «Ъ-Кубань», как в городе планируется решить дорожные проблемы.

По итогам 2025 года совокупный убыток IT-компаний на Кубани достиг 2 млрд руб. IT-сектор сохраняет выраженное расслоение, несмотря на рост совокупной чистой прибыли.

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор экс-депутату ЗСК Кубани Алексею Рудневу и бывшим руководителям газовых компаний в рамках уголовного дела о взятках.

Глава администрации Анапы Светлана Маслова в интервью «Ъ-Кубань» заявила, что отдых на курорте на сегодняшний день является безопасным.