Мэр Анапы рассказала, как планирует решить проблему дорог на курорте

Новая глава Анапы Светлана Маслова рассказала «Ъ-Кубань», как она планирует решить проблему дорог в муниципалитете.

Сегодня исполнилось 100 дней с момента вступления госпожи Масловой в должность мэра города-курорта.

В интервью изданию она рассказал, что, заняв пост, она в первую очередь открыла комментарии в своих соцсетях, чтобы получить информацию о наиболее значимых проблемах от анапчан.

«В топе оказалось состояние дорог. Людей не устраивало качество ремонта. Мы начали объезды, чтобы собственными глазами убедиться в справедливости претензий анапчан. Причем преимущественно это были жалобы с сельских территорий. Мы встречались с жителями, встречи шли по два-три часа, это были открытые разговоры. Все их жалобы подтвердились. Качество дорог действительно оставляет желать лучшего. У нас сейчас низкий процент дорог в асфальтобетоне, недостаточная освещенность в поселениях (это уже другой проблемный вопрос, который поднимали люди)»,— сообщила мэр.

Сейчас, отмечает она, важно наладить системный подход к содержанию улично-дорожной сети города, поэтому планы администрации относительно дорожного ремонта были пересмотрены. Местные власти отказались от капитальных ремонтов в центре, где ситуация с дорогами не настолько проблемна, и перераспределили средства на те участки, по которым действительно сегодня невозможно проехать:

«Мы провели серьезную инвентаризацию, фактически проехали все дороги, отдефектовали их, поняли, какие виды работ надо осуществить, провели расчеты, нашли дополнительные деньги за счет экономии. И уже приступили к реализации обновленных планов. Подрядчики уже вышли на эти работы, чтобы сделать дороги проезжаемыми».

Сейчас администрация сконцентрировалась на контроле подрядчиков, чтобы они своевременно вышли и отработали качественно. Отвечая на вопрос издания о том, почему она считает, что ей удастся справиться с проблемой дорог лучше, чем ее предшественникам, Светлана Маслова ответила, что мэрия изменила подход к контрактной работе.

«Мы ввели в контракты нормы о гарантийных обязательствах. Если какие-то огрехи будут появляться, будем добиваться устранения недостатков. К сожалению, раньше такие требования об исправлении брака по гарантии не устанавливались и подобные претензии не предъявлялись»,— пояснила она.

Раньше, по ее словам, пункт о гарантийных обязательствах не применялся в дорожных контрактах, так как было принято считать, что это текущие работы, которые гарантии не имеют.

Михаил Волкодав