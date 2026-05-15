В мэрии Краснодара разъяснили новые правила размещения вывесок

В Краснодаре прошла встреча представителей администрации, архитектуры и муниципального контроля с предпринимателями и СМИ. На ней подробно объяснили, как теперь работают правила размещения вывесок и информационных конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главная цель новых правил — сделать город более аккуратным и единым по стилю. Власти хотят убрать хаотичные и слишком яркие вывески, которые перегружают улицы, и привести фасады зданий к более спокойному и одинаковому виду, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

В администрации напомнили, что основные правила были утверждены городской думой еще 16 июня 2025 года. Сейчас они просто переходят в правила благоустройства из-за изменений в федеральном законодательстве. Новых жестких требований не добавляется, базовые нормы остаются теми же.

Для бизнеса уже был предусмотрен переходный период. Владельцам вывесок давали время, чтобы привести их в порядок. В разных зонах города срок составлял от трех до девяти месяцев. После этого конструкции, которые не соответствуют правилам, могут быть демонтированы.

Отдельно власти подчеркнули важный момент: согласование вывесок больше не требуется. Предпринимателям не нужно проходить процедуру утверждения в администрации. Можно самостоятельно устанавливать вывески, если они соответствуют правилам. При необходимости можно прийти за консультацией и уточнить детали.

Также для вывесок установили пять основных цветов и четыре вида шрифтов. Это сделано для того, чтобы улицы выглядели более единообразно и аккуратно.

Есть и исключения. Если у компании зарегистрирован товарный знак, она может использовать свои фирменные цвета, шрифт и даже иностранные слова, если они входят в бренд.

При этом обычные вывески на иностранном языке без товарного знака размещать нельзя. Но допускается дублирование: сначала текст на русском, а рядом перевод.

В городе увеличили число разрешенных мест для вывесок. Их можно ставить между первым и вторым этажами, а в ряде случаев — выше второго этажа. Разрешили размещение на стеклянных фасадах, козырьках, маркизах и глухих ограждениях.

Для торговых центров и медицинских учреждений сделали отдельные условия — у них больше свободы из-за сложной структуры зданий и большого числа арендаторов.

Подложки под вывесками запретили. Вместо цветных панелей рекомендуют использовать объемные буквы. Консольные вывески разрешены только в исторических районах, если нет другого способа размещения.

Правила для витрин смягчили. Кафе и рестораны могут размещать меню и информацию об услугах на фасаде или витрине.

Предприниматели могут обратиться за консультацией в администрацию. Специалисты объяснят правила размещения и возможные варианты.

Мария Удовик, Вячеслав Рыжков