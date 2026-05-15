Мэр Анапы заявила, что отдых на курорте сегодня безопасен

Новая глава Анапы Светлана Маслова рассказала «Ъ-Кубань», что ехать на отдых на курорт сегодня безопасно, потому что с основной проблемой – очисткой пляжных территорий от мазута – город успешно справился.

«Хочу донести до всех, не только до анапчан, у которых от этого зависят рабочие места, но именно до потенциальных гостей: на сегодняшний день отдых в Анапе — это безопасно, с основной бедой мы справились, пляжи чистые. Сейчас мы просто возмещаем песок, который был вывезен с мазутом. Мы будем обслуживать пляжи, и предоставим всю инфраструктуру на открытых пляжных территориях: и удобные проходы для маломобильных групп населения, и стеллажи, и зонтики, и раздевалки, и душевые кабинки — все, что было раньше. Поэтому не только можно, но и нужно ехать», – заявила мэр в ходе интервью «Ъ-Кубани», посвященного 100 дням с момента ее вступления в должность.

Она уточнила, что на текущий момент уже в экспериментальном порядке отсыпан километр пляжа в селе Витязево, на этот участок уже выдано положительное заключение, водная акватория обследована, этот километр уже выведен из зоны ЧС. Он готов к приему отдыхающих.

Также из зоны ЧС выведено еще восемь территорий галечных пляжей. Они смогут использоваться не только близлежащими здравницами, но и другими отелями, которые смогут обеспечить отдыхающим выезды на море.

«Сейчас нам надо ввести, за минусом этого километра, 12 км песчаного берега. Они разделены на четыре участка. Первый (3,4 км) завершен, готовимся к его сдаче Роспотребнадзору. Ко второму уже приступили и дальше по плану работы произведем на всех участках», – уточнила Светлана Маслова.

Михаил Волкодав