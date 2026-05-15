Суд Москвы вынес приговор экс-депутату Кубани Алексею Рудневу по делу о взятке

Бывшему депутату Законодательного собрания Краснодарского края Алексею Рудневу и топ-менеджерам газовых компаний региона вынесен приговор в Кузьминском районном суде Москвы, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Руднев и бывшие руководители газовых предприятий края пошли под суд по уголовному делу о взятках.

По данным пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции, рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутатов ЗСК Кубани, гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Руднева, его заместителей и ряда других лиц завершено 14 мая.

Судом установлено, что бывший депутат и руководитель АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Алексей Руднев с заместителем Александром Савостьяновым, а также с руководителями предприятий газораспределения Лютым, Бариевым, Лебедь, Токаренко, Петровым, Асадовым и Буткевичем получили взятки от собственников объекта капитального строительства. Денежные средства были переданы за выдачу техусловий на подключение к сетям газораспределения. Ущерб оценили в сумму более 166 млн руб.

Фигурантам дела вынесли наказание от восьми лет до 21 года лишения свободы со штрафами на общую сумму 800 млн руб. В доход государства конфискованы два премиум-автомобиля и деньги, общая сумма которых превысила 160 млн руб.

Кристина Мельникова