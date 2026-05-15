Совокупный убыток IT-компаний Кубани достиг 2 млрд руб. по итогам 2025 года

Около 300 IT-компаний Краснодарского края завершили 2025 год с совокупным убытком почти 2 млрд руб. Такие данные следуют из отчетности системы «СПАРК-Интерфакс», проанализированной «Ъ-Кубань».

Несмотря на рост совокупной чистой прибыли крупнейших участников рынка до 6,75 млрд руб., региональный IT-сектор сохраняет выраженное расслоение. Значительная часть компаний остается убыточной на фоне высоких расходов на разработку, масштабирования команд и конкуренции за инженерные кадры.

Наибольший убыток среди компаний выборки зафиксирован у ООО «ТАП2ВИЗИТ» — 426,5 млн руб. Также существенные отрицательные финансовые результаты показали ООО «Цифра» (198,4 млн руб.), ООО «Айти Мониторинг» (169,7 млн руб.), ООО «Сфера» (80,8 млн руб.) и ООО «Институт ТИМ» (69,1 млн руб.). Большинство убыточных компаний работают в сегменте разработки программного обеспечения и IT-интеграции.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», часть игроков продолжает активно инвестировать в расширение бизнеса, разработку продуктов и наращивание присутствия на федеральном рынке. Для регионального IT-сектора остается характерной модель, при которой рост выручки сопровождается увеличением фонда оплаты труда и затрат на развитие инфраструктуры.

При этом крупнейшие корпоративные IT-хабы Кубани сохраняют положительную динамику. В частности, ООО «ИТМ», обеспечивающее цифровую инфраструктуру группы «Магнит», по итогам 2025 года получило 1,72 млрд руб. чистой прибыли при выручке свыше 21 млрд руб. Существенный рост прибыли также показали разработчик медицинских сервисов «Медрокет» и рекламная платформа «Ябби».

Эксперты отмечают, что рынок Краснодарского края все больше разделяется на крупные инфраструктурные компании с высокой себестоимостью бизнеса и компактные SaaS-команды, способные обеспечивать высокую рентабельность при небольшом штате сотрудников.

Роман Лаврухин