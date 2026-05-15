Структуры «Магнита» и «Агрокомплекса» стали лидерами ИТ-рынка Кубани

Крупнейшими игроками ИТ-рынка Краснодарского края по итогам 2025 года стали компании, связанные с группой «Магнит» и агрохолдингом «Агрокомплекс». Об этом свидетельствуют данные отчетности «СПАРК-Интерфакс», проанализированные «Ъ-Кубань».

Лидером отрасли остается ООО «ИТМ», обеспечивающее цифровую инфраструктуру «Магнита». Компания занимается разработкой ERP-систем, логистических платформ, HR-сервисов и цифровых решений для розничной сети и распределительных центров. По итогам 2025 года выручка компании достигла 21,39 млрд руб. против 11,6 млрд руб. двумя годами ранее.

Штат ООО «ИТМ» увеличился до 4,7 тыс. сотрудников, а выплаты персоналу достигли 17,3 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 1,72 млрд руб., объем налоговых платежей превысил 4 млрд руб.

ООО «ИТМ» также развивает цифровые сервисы для магазинов, логистики и маркетплейсов группы «Магнит», включая решения для «Магнит Маркета» и KazanExpress Fulfillment.

Одним из наиболее быстрорастущих игроков рынка стало ООО «А-Софт», работающее внутри агрохолдинга «Агрокомплекс», связанного с семьей бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Компания специализируется на цифровизации агробизнеса, внедрении 1С и развитии корпоративной ИТ-инфраструктуры.

За два года выручка «А-Софт» выросла более чем в восемь раз — до 1,18 млрд руб. Численность сотрудников увеличилась с 8 до 322 человек, а чистая прибыль достигла 442,5 млн руб. По итогам года компания также направила 350 млн руб. на выплату дивидендов собственникам.

«А-Софт» занимается автоматизацией производственных, финансовых и логистических процессов агрохолдинга, а также развитием облачной инфраструктуры и корпоративных цифровых сервисов.

По оценке экспертов, крупнейшие ИТ-компании Кубани формируются вокруг ключевых отраслей экономики региона — ритейла и агропромышленного комплекса. Существенная часть рынка развивается как внутренние цифровые хабы крупных корпоративных групп.

Подробнее читайте в материале «Закодировались от бедности».

Роман Лаврухин