Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Кубанью и Азовским морем

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря. По данным ведомства, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнили в министерстве, атака была отражена в период с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московской облатсью, Республикой Крым, Республикой Калмыкия и Краснодарским краем.

Также силы противовоздушной обороны были задействованы над акваториями Азовского и Каспийского морей. Информация о количестве уничтоженных беспилотников по каждому региону отдельно не приводится.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что в ночь на 13 мая украинские беспилотники атаковали Темрюкский район. В результате происшествия пострадали два человека. Кроме того, после атаки произошло возгорание на одном из предприятий.

В регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения также касаются публикации данных о местонахождении военных объектов, потенциально опасной инфраструктуры и критически важных предприятий. Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Согласно действующим нормам, нарушителям могут грозить штрафы. Максимальный размер административного взыскания составляет 300 тыс. руб.

Минобороны России продолжает публиковать сводки о работе систем ПВО и отражении атак беспилотников на территории страны. Ведомство регулярно сообщает об уничтожении украинских БПЛА в приграничных и южных регионах России, а также над акваториями морей.

Мария Удовик