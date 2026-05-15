Почти 30 тысяч кубометров загрязненного грунта убрали в Туапсе

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Убрано уже почти 30 тыс. куб. м загрязненного грунта, передает кубанский оперштаб.

По состоянию на 15 мая специалисты собрали и вывезли около 29,9 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий задействованы 445 человек и 112 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.

Вячеслав Рыжков