Почти 30 тысяч кубометров загрязненного грунта убрали в Туапсе
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Убрано уже почти 30 тыс. куб. м загрязненного грунта, передает кубанский оперштаб.
Фото: оперштаб Краснодарского края
По состоянию на 15 мая специалисты собрали и вывезли около 29,9 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий задействованы 445 человек и 112 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.