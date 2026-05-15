На Кубани около 30% хостелов прекратили деятельность

В Краснодарском крае остановили работу около 30% объектов размещения, относящихся к категории хостелов. Об этом пишут «Ведомости Юг».

С начала 2025 года в Краснодарском крае обязательную самооценку прошли 146 объектов размещения, которые отнесли себя к хостелам. На данный момент 45 из них прекратили свою рабочую деятельность, а еще 14 средств размещения из этой категории в регионе приостановили работу.

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, хостелы являются одной из наиболее уязвимых категорий гостиниц при введении туристического налога. По этой причине в апреле этого года федеральный центр поддержал инициативу предоставить местным властям возможность сокращать минимальную ставку для подобных объектов.

Отмечается, что в Ростовской области с 2025 года остановили деятельность 23% объектов размещения, относящихся к категории хостелов. Виктория Абрамченко отмечала, что хостелы и мини-гостиницы, предоставляющие туристам наиболее дешевые номера, не могут платить даже 100 руб. в сутки. Для таких объектов налог составляет 15–20% от стоимости проживания.

Ранее сообщалось, что администрация Краснодара планирует получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году. В 2025 году поступления в городской бюджет составили 62 млн руб.

Алина Зорина