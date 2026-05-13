Более 60 остановочных комплексов заменят в Новороссийске

В разных районах Новороссийска планируется заменить 61 остановку, сообщил мэр Андрей Кравченко. Администрация определит стоимость конкурсных процедур после согласования схемы размещения рекламы на торгово-остановочных комплексах.

Восемь торгово-остановочных комплексов из 61 утвержденных уже готовы к замене по договоренности с предпринимателями, заявил глава Новороссийска. Подрядчики и бизнес разработали эскизные проекты и технические задания для остановочных павильонов.

После прохождения согласования власти города выпустят соответствующий нормативный документ, в котором будет утвержден окончательный облик будущих остановочных комплексов. К замене 11 остановок в Центральном, Южном и Приморском районе планируется приступить после подписания документации.

София Моисеенко