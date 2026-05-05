Главные новости за 5 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России в течение прошедшей ночи ликвидировали 289 беспилотников.

На реконструкцию Краснодарского водохранилища направят 5,3 млрд рублей.

Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края назначен Станислав Камерный.

Туристический поток в Анапу может вырасти на 25% при готовности береговой линии пляжа, вернуться к высоким показателям курорт может в 2027 году.

Жители Краснодарского края и Республики Крым получили уведомления о перебоях с безналичной оплатой в период с 5 по 9 мая.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим фигурантам дела о деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации, выявленной в Анапе.

Экс-вице-губернатора Кубани Власова подозревают в закупке некачественных БПЛА.

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов на четырех из шести локальных участков побережья, где ранее были зафиксированы загрязнения.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае начали применять новую систему распределения транспортных потоков с использованием специальных карточек, определяющих тип досмотра автомобилей.