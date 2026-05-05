Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 289 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России в течение прошедшей ночи ликвидировали 289 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республики Крым и Татарстана, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина