Турпоток в Анапу может увеличиться на 25%

Туристический поток в Анапу может вырасти на 25% при готовности береговой линии пляжа, вернуться к высоким показателям курорт может в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Согласно информации Роспотребнадзора, три песчаных пляжа Анапы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В Минэкономразвития РФ отмечают, что Краснодарскому краю необходимо ускорить отсыпку пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону.

«Рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году»,— подчеркнули в ведомстве.

В конце апреля этого года Роспотребнадзор заявил, что продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация находится на особом контроле. Три пляжа Анапы — детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора», ГБУ «Пансионат "Высокий берег"» — получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.

Алина Зорина