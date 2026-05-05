В Анапе арестованы фигуранты дела о деятельности ячейки международной террористической организации

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим фигурантам дела о деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации, выявленной в Анапе. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им инкриминируется участие в деятельности структуры, занимавшейся вербовкой граждан с целью их последующего выезда в Сирию. В состав группы, как уточняется, входили выходцы из одной из республик Центральной Азии.

В ходе обысков у задержанных изъяты средства связи и экстремистская литература, запрещенная на территории России. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к участию в деятельности террористической организации, содействии такой деятельности, а также приготовлении к участию в ней.

Следственные действия продолжаются.

Вячеслав Рыжков