Жителей Кубани и Крыма предупредили о сложностях с безналичной оплатой с 5 по 9 мая

Жители Краснодарского края и Республики Крым получили уведомления о перебоях с безналичной оплатой в период с 5 по 9 мая. Сообщения граждане получили от Сбербанка.

В связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением СМС-сообщений с номера 900. В уведомлении отмечается, что пользователи могут подключиться к Wi-Fi, коды подтверждения будут храниться в истории операций в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Мы рядом и всегда готовы помочь»,— говорится в сообщении банка.

Аналогичные сообщения от Сбербанка получили жители других регионов России, например Ставропольского и Пермского краев. Согласно данным «Ъ», отключение мобильного интернета 5, 7 и 9 мая запланировано в Москве — в день репетиции парада Победы и в сам День Победы. Отмечается, что это необходимо «в целях безопасности».

