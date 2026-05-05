Минтранс ввел карточки на проезд по Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае начали применять новую систему распределения транспортных потоков с использованием специальных карточек, определяющих тип досмотра автомобилей. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на Минтранс России. Мера, по оценке ведомства, должна ускорить прохождение обязательных проверок.

Карточки выдаются на въезде в зону досмотра. Специалист на основании типа транспортного средства и характера перевозимого багажа определяет порядок проверки, после чего водителю выдается маршрут движения к соответствующему досмотровому пункту. В Минтрансе отмечают, что аналогичный механизм уже использовался в периоды повышенной нагрузки и показал эффективность в части организации транспортных потоков.

В летний сезон на подходах к мосту традиционно формируются очереди из сотен автомобилей, что приводит к увеличению времени ожидания досмотра до нескольких часов. В этой связи с 29 апреля 2026 года на участке трассы А-290 «Новороссийск—Керчь» в районе развязки Тамань—Волна изменена схема движения: транспортные потоки разделены в зависимости от габаритов и объема багажа.

Автомобили с негабаритным грузом и пассажирские автобусы направляются на аппаратный досмотр по муниципальным дорогам Таманского сельского поселения через съезд на 139-м километре трассы. Легковые автомобили с багажом стандартных размеров следуют по основной трассе на ручной досмотр.

