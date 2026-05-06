Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА

Большая часть образовательных учреждений Чебоксар вернулась к штатному режиму работы. На дистанте остаются только три школы — № 17, 19 и 57, сообщил глава города Станислав Трофимов.

Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. Два жителя погибли, еще 34 человека пострадали, среди них ребенок. 11 пострадавших находятся в больницах. В городе останавливали движение общественного транспорта.

