Число пострадавших при ударе БПЛА в Чебоксарах возросло до 35
При атаке БПЛА в Чебоксарах пострадали 37 человек, из них двое погибли, сообщил Минздрав Чувашии. В больницах остаются 11 человек, трое — в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь и находятся под наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, уточнили в министерстве.
Жилой дом в Чебоксарах, поврежденный в результате атаки БПЛА
Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке ВСУ. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. В городе останавливали движение общественного транспорта, на день все учебные заведения переводили на дистанционный режим. В республике введен режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
Подробности — в материале «Ъ».