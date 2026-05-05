Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА

Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что школы и техникумы в регионе перевели на дистанционный режим обучения. Решение принято из-за угрозы атаки беспилотников.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА!... По детским садам родителям рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений»,— написал господин Захаров в Telegram.

Глава Чувашии Олег Николаев ночью сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ. Пострадали три человека. Подробностей о возможных разрушениях он не привел.

Новости компаний Все