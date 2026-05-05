В Чебоксарах из-за атаки БПЛА открыли пункт временного размещения

В школе № 57 в Чебоксарах в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов организовали пункт временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Чувашии.

В пункте временного размещения можно получить еду и первую помощь.

Также сообщается, что в городе организовали работу оперативного штаба, созданного правительством республики. Экстренные службы устраняют последствия атаки.

По сообщению главы города Станислава Трофимова, также создан дополнительный пункт в МАОУ «СОШ № 1». Там дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали три человека. В городе временно ограничили проезд транспорта.

Анна Кайдалова