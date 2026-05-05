В Чебоксарах число пострадавших при ночной атаке украинских БПЛА выросло до трех
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Чебоксары увеличилось до трех, сообщил Минздрав Чувашии. Ранее глава республики Олег Николаев писал об одном раненом.
По информации ведомства, один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших получают помощь амбулаторно.
Примерно с 1:50 до 2:30 мск в Чувашии действовало предупреждение о ракетной опасности. В 3:15 мск была объявлена угроза атаки БПЛА.
Глава Чувашии Олег Николаев в 2:29 мск сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ, а в 2:50 мск написал об одном пострадавшем. Подробностей о возможных разрушениях он не привел.