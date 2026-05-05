Один человек ранен при атаке на Чебоксары

Один человек пострадал при ночной атаке на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что «на месте» продолжают работу оперативные службы.

«Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь»,— уточнил Олег Николаев.

Ранее глава Чувашии сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Подробностей о возможных разрушениях он не привел. ТАСС писало, что на двух проспектах в Чебоксарах введены ограничения движения.

В ночь на 5 мая в Чувашии, как и в некоторых других регионах России, объявляли ракетную опасность.