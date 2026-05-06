В Чебоксарах после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и 40 домов

В результате вчерашней массированной атаки БПЛА в Чувашии получили повреждения несколько социальных объектов, в том числе школы, детские сады и электромеханический колледж. Также повреждены 40 многоквартирных домов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Для оценки ущерба проводят поквартирные обходы, для этого привлечены 70 специалистов. В пунктах временного размещения приняли более 1 тыс. человек. Также проводится очистка территорий, а строители приступили к замене остекления и ремонту, уточнил господин Николаев.

В результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали 35. Из них 11 остаются в больницах, трое находятся в тяжелом состоянии. В Чувашии введен режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

