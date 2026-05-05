В Чебоксарах ввели ограничения движения из-за атаки БПЛА
В Чебоксарах ввели временные ограничения для пешеходов и транспорта. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.
Фото: Telegram-канал Станислава Трофимова
Ограничения связаны с проведением работ спецслужб. Движение будет восстановлено после завершения мероприятий.
По сообщению Минтранса республики, в целях обеспечения безопасности граждан в городе на неопределенный срок приостановили работу общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека.