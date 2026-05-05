При ударе БПЛА в Чебоксарах повреждено здание

В Чувашии продолжает действовать режим ракетной и беспилотной опасности. Один из беспилотников ударил по зданию в Чебоксарах. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в Telegram-канале.

О каком именно здании идет речь, неизвестно. Telegram-каналы, в том числе «Осторожно, новости», пишут, что дрон попал по жилому дому, после чего там начался пожар. По словам господина Артамонова, врачи следят за состоянием пострадавших при атаке. Их число он не уточнил.

Премьер республики добавил, что в Чебоксарах остановлено движение общественного транспорта, школы переведены на дистанционный режим обучения. Также приостановили работу некоторые торговые центры.

Для помощи жителям организованы пункты временного размещения — СОШ 1 и № 57. «Здесь работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь»,— рассказал Сергей Артамонов.

Атака ВСУ в Чувашии продолжалась всю ночь. Пострадали три жителя Чебоксар. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое раненых получили помощь амбулаторно.