В Чебоксарах более 1 тыс. человек приняли в ПВР после атаки ВСУ

Пункты временного размещения в Чебоксарах приняли более 1 тыс. человек после ударов ВСУ по городу. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Вооруженные силы Украины атаковали город 5 мая. Двое погибли, 37 человек пострадали.

По словам господина Николаева, 70 специалистов обходят поврежденные квартиры для оценки ущерба. Пострадавшие получат единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Всего повреждено 40 многоквартирных домов, а также несколько соцобъектов — школы, детские сады и электромеханический колледж.

«Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь»,— указано в сообщении господина Николаева в «Максе». Он поручил восстановить дома и социальную инфраструктуру «в кратчайшие сроки». «Восстановление идет полным ходом: территории очищены, организована охрана, строители приступили к замене остекления и ремонту»,— добавил глава Чувашии.

По данным СКР, ВСУ ударили по Чебоксарам с помощью крылатых ракет и восьми беспилотников. В Чувашии введен режим ЧС регионального уровня.