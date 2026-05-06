Семьи погибших при атаке ВСУ на Чебоксары получат по 1,5 млн рублей

Правительство Чувашии выплатит семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары по 1,5 млн руб. Пострадавшим с ранениями средней степени тяжести и с тяжелыми ранениями — 313 тыс. руб. и 627 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Чувашии, передает ТАСС.

Правительство единовременно выплатит остальным пострадавшим 15 тыс. 627 руб. За полностью утраченное имущество предусмотрены компенсации в 156 тыс. 750 руб., за частично утраченное — 78 тыс. 375 руб. на человека. Власти также компенсируют половину стоимости ремонта поврежденного автомобиля и стоимости независимой экспертизы. Лимит по таким выплатам — 400 тыс. руб.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По данным СКР, украинская армия ударила по городу с помощью БПЛА и крылатых ракет. Погибли два человека, 37 пострадали, сообщали в Минздраве Чувашии. Около 1 тыс. жителей города разместили в пунктах временного размещения.