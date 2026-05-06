Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Семьи погибших при атаке ВСУ на Чебоксары получат по 1,5 млн рублей

Правительство Чувашии выплатит семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары по 1,5 млн руб. Пострадавшим с ранениями средней степени тяжести и с тяжелыми ранениями — 313 тыс. руб. и 627 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Чувашии, передает ТАСС.

Правительство единовременно выплатит остальным пострадавшим 15 тыс. 627 руб. За полностью утраченное имущество предусмотрены компенсации в 156 тыс. 750 руб., за частично утраченное — 78 тыс. 375 руб. на человека. Власти также компенсируют половину стоимости ремонта поврежденного автомобиля и стоимости независимой экспертизы. Лимит по таким выплатам — 400 тыс. руб.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По данным СКР, украинская армия ударила по городу с помощью БПЛА и крылатых ракет. Погибли два человека, 37 пострадали, сообщали в Минздраве Чувашии. Около 1 тыс. жителей города разместили в пунктах временного размещения.

Новости компаний Все