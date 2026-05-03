Экс-мэр Алапаевска Билалов выдвинулся на праймериз в свердловское заксобрание

Бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов подал документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах в законодательное собрание Свердловской области. На своей странице «ВКонтакте» экс-мэр пояснил, что намерен избраться от Алапаевского одномандатного округа, интересы жителей которого с 2021 года представляет Евгений Старков («Единая Россия»). Тогда единоросс получил 24,6 тыс. голосов, опередив кандидатов от КПРФ Екатерину Котлову (15,1 тыс.) и от ЛДПР Александра Болтенкова (8,5 тыс.). Господин Старков планирует вновь переизбраться от территории.

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте

Сайгид Билалов заверил, что «подробно изучил проблемные точки всего Алапаевского округа». «Переход в заксобрание — это возможность решать более масштабные задачи и работать на более широком уровне. Округ большой: Алапаевск, Алапаевский район, Артемовский, Туринск, Нижняя Салда, Махнево. Пока есть силы и энергия, хочу помогать людям»,— добавил он.

Сайгид Билалов до избрания главой Алапаевска в декабре 2018 году возглавлял компанию «Регионстройлес», 10 лет был депутатом местной думы и полтора года ее председателем. В 2022 году гордума отправила мэра в досрочную отставку из-за того, что он якобы не выполнял множественные обязанности по решению вопросов местного значения. Источники «Ъ-Урал» тогда отмечали, что конфликт между депутатами и Сайгидом Билаловым существовал уже давно, и союзников в на тот момент новом созыве у него было мало.

Позже городской суд признал решение думы незаконным и отменил его, в феврале 2023 года Свердловский областной суд утвердил восстановление Сайгида Билалова в должности. Впрочем, в апреле того же года он вновь ушел в отставку, но уже по собственному желанию. «Это и семейные обстоятельства, и сложная работа на протяжении уже стольких лет. Посчитал, что надо немножко отдохнуть»,— рассказал тогда он «Ъ-Урал». Господин Билалов признал, что непонимание в думе также стало причиной принятия им решения об увольнении. На посту главы его сменил первый вице-мэр Денис Толмачев.

Во время работы мэром в марте 2022 года Сайгид Билалов попросил военкомат отправить его и сыновей участвовать в специальной военной операции (СВО). В сентябре того же года сын градоначальника Руслан попал под частичную мобилизацию, в ноябре 2022-го пострадал в результате обстрела боевых беспилотников: потерял сознание и получил ранение головы в затылочной области. В декабре того же года Руслан Билалов вновь отправился в зону СВО, в ноябре 2023-го — получил серьезное ранение глаза. За время службы он получил медаль «За отвагу», в феврале 2025 года сын экс-мэра вернулся домой.

В июне 2023 года Сайгид Билалов был утвержден советником на тот момент губернатора Евгения Куйвашева (ушел в отставку в марте 2025 года), с июня 2021 года является помощником депутата Госдумы от Свердловской области Константина Захарова («Единая Россия»).

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики могли выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля, однако позже руководство партии продлило этот срок до 14 мая. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля, прием заявок завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев