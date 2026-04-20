Началась регистрация избирателей для участия в праймериз «Единой России»

«Единая Россия» открыла регистрацию избирателей, желающих поучаствовать в предварительном внутрипартийном голосовании, сообщили в пресс-службе партии. Проголосовать за кандидата в этом году можно будет только в электронном формате.

Регистрация проходит с использованием портала «Госуслуги» либо mos.ru (для жителей Москвы), что гарантирует верификацию избирателей и их привязку к конкретной территории. Поддержать своего кандидата на выборах в Госдуму «сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель независимо от партийной принадлежности», пояснили в «Единой России».

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, «процедура регистрации максимально доступна и прозрачна», а «участие в ней удобно и безопасно».

Регистрация избирателей продлится до 29 мая включительно. Выдвижение кандидатов на праймериз завершится 30 апреля, а само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

