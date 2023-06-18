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Бывший мэр Алапаевска стал советником губернатора Куйвашева

Бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Экс-мэр отметил, что оказанное доверие стало для него «наградой».

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте

Сайгид Билалов написал заявление об отставке с поста главы Алапаевска в апреле. Решение он объяснил семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет. Должность мэра города он занимал с декабря 2018 года.

Напомним, в конце декабря 2022 года решение досрочно отправить Сайгида Билалова в отставку приняли депутаты гордумы Алапаевска. Депутаты объясняли это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. Однако Городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.

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