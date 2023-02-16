Облсуд восстановил в должности отправленного в отставку мэра Алапаевска

Свердловский областной суд отклонил апелляцию депутатов думы Алапаевска, пытавшихся оспорить решение городского суда, признавшего незаконным досрочную отставку мэра Сайгида Билалова. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе облсуда. Глава города продолжит занимать свой пост.

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Напомним, решение о прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. Депатуты объяснили это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения.

В частности, по словам депутатов, он не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Спустя неделю Алапаевский городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил решение об отставке мэра.

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