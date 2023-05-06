Сын бывшего мэра Алапаевска получил медаль «За отвагу» на СВО

Евгений Билалов — сын бывшего мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова, получил медаль «За отвагу» на специальной военной операции. Об это у себя в социальных сетях рассказал сам экс-мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайгид Билалов / «ВКонтакте» Фото: Сайгид Билалов / «ВКонтакте»

«В преддверии дня Великой Победы и моего юбилейного дня рождения, мой сын Руслан (по паспорту Евгений Сайгидович) был представлен к высокой государственной награде РФ – медали "За отвагу", вручаемую за мужество, проявленное в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению гос. безопасности», — написал господин Билалов. По его словам сына контузило, он находился в госпитале.

«Ранения, контузии, госпитали, новые наступления… Круглыми сутками мы ждали короткие и обрывистые весточки от старшего сына… Каждое молчание кажется вечностью… Каждый нерв на пределе… Это не описать в двух словах. Меня поймут только лишь те, у кого в рядах спецоперации служат дети, братья, мужья и родные…»,— поделился бывший чиновник.

Напомним, в марте прошлого года Сайгид Билалов попросил военкомат отправить его с сыновьями участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его старшего сына мобилизовали в конце сентября, в ноябре он был ранен в результате обстрела боевых беспилотников. После реабилитации, в декабре, он вернулся в зону СВО.

В апреле этого года господин Билалов подал заявление об отставке.

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