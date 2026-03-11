«Единая Россия» открыла регистрацию кандидатов на праймериз

«Единая Россия» (ЕР) начинает регистрацию кандидатов-участников внутрипартийного предварительного голосования к предстоящим выборам в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии. Процедура продлится до 30 апреля. Список кандидатов, отобранных по итогам процедуры, единороссы утвердят в июне.

Участников праймериз ждут работа с людьми и «серьезная конкуренция», заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. По его словам, каждый потенциальный кандидат проведет «большое количество встреч» с гражданами, где те выскажут свои предложения и наказы. «За реализацию этих предложений партия несет ответственность, они ложатся в основу нашей "народной программы"», — цитирует господина Якушева пресс-служба ЕР.

Интерес к предварительному голосованию растет каждый год — как со стороны кандидатов, так и со стороны избирателей, отметил секретарь генсовета. Он напомнил, что с 2022 года в праймериз участвуют ветераны СВО, и выразил надежду, что они проявят интерес к процедуре и перед выборами в Госдуму-2026. «"Единая Россия" всецело поддержит их на этом пути»,— заверил партиец.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2026 году праймериз ЕР впервые пройдут исключительно в электронном формате — избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги». Кроме того, на этот раз кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.

