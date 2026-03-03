Разделяй и избирайся

В центральном исполкоме «Единой России» (ЕР) 3 марта состоялось первое заседание федерального оргкомитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования. На праймериз-2026, по итогам которых будут отобраны в том числе и кандидаты в Госдуму, предусмотрены несколько нововведений: в частности, избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги», а кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доверие к предварительному голосованию — «вопрос репутационный», в связи с чем оргкомитету отводится «особая роль», напутствовал собравшихся секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев: «Поэтому мы пригласили людей экспертных, с авторитетом, тех, кому граждане доверяют». Как и в 2021 году, оргкомитет возглавил сенатор Александр Карелин, а в состав этой структуры, в частности, вошли член генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов, Герой России Андрей Манухин, участник СВО Алексей Кондратьев, политолог Евгений Минченко.

Электронный формат проведения праймериз продемонстрировал свою эффективность и удобство, подчеркнул господин Якушев. А «Единая Россия», по его словам, уже доказала, что умеет оберегать персональные данные избирателей и кандидатов, и полностью готова к тому, что попытки вмешательства в процедуру извне будут только нарастать.

Выдвижение кандидатов запланировано с 11 марта до 30 апреля, сообщил Сергей Перминов. До 15 мая каждый из них должен будет опубликовать два видеоролика — о себе и о программе (участники СВО от этого требования освобождены, а после голосования, как и годом ранее, они получат прибавку в 25% к итоговому результату). С 20 апреля до 29 мая продлится регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая.

При этом регистрация избирателей, по словам господина Перминова, будет возможна «исключительно через авторизацию в "Госуслугах"» — соответственно, каждый гражданин будет «привязан» к округу, где сможет голосовать и на основных выборах в сентябре. Все стандарты безопасности персональных данных будут неукоснительно соблюдены, заверил сенатор.

Требования к кандидатам партийцы также актуализировали. Так, желающие поучаствовать в праймериз ЕР не могут быть членами других партий или фигурантами реестра иностранных агентов, не должны иметь судимости, зарубежного вида на жительство или иностранного гражданства, а также заграничных активов и финансовых инструментов. Помимо этого, кандидат должен будет выдвигаться или по одномандатному округу, или по партийному списку, совмещения не допускаются, отметил Сергей Перминов. Подать заявления смогут как члены и сторонники партии, так и беспартийные, но если непартийный выдвиженец победит на праймериз, то ему необходимо будет либо вступить в ЕР, либо обрести статус ее сторонника.

По мнению Евгения Минченко, верификация через «Госуслуги» — это «уникальное предложение» в мировом масштабе. «Сила в том, чтобы отсечь избирателей, которые не имеют отношения к округу или территориальной группе списка»,— подчеркнул политолог. Он также рекомендовал партийцам использовать предварительное голосование как «проект социальной архитектуры»: «Важно создать сообщество людей, которые будут друг друга взаимодополнять, чтобы эффект праймериз не сводился только к эффекту выявления лучшего». «Такое объединение уже произошло — оно называется "Единая Россия"»,— скромно заметил в ответ Александр Карелин.

Григорий Лейба