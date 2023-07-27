Мэром Алапаевска избран Денис Толмачев

Депутаты думы Алапаевска (Свердловская область) единогласно избрали главой города Дениса Толмачева. Об этом сообщает ЕАН. Всего на выборах было представлено шесть кандидатур. Ранее господин Толмачев исполнял обязанности главы муниципалитета после отставки Сайгида Билалова.

Напомним, Сайгид Билалов написал заявление об отставке с поста главы Алапаевска в апреле. Решение он объяснил семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет. Должность мэра города он занимал с декабря 2018 года. В июне стало известно, что он стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В конце декабря 2022 года решение досрочно отправить Сайгида Билалова в отставку приняли депутаты гордумы Алапаевска. Депутаты объясняли это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. Однако Городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.

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