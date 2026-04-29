Жители Екатеринбурга перечислили факторы, ради которых ждут повышения

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели опрос и выяснили*, что большинство екатеринбуржцев ждут повышения ради дополнительных привилегий (32%), наличия отдельного кабинета (31%) и увеличения количества подчиненных (30%). При этом четверть опрошенных устроит рост ежемесячной зарплаты только на сумму 50 тысяч рублей в месяц и более, 24% – на 40-50 тысяч рублей, а 23% – на 30-40 тысяч рублей.



Почти четверть опрошенных (23%) отметила, что не хочет ничем жертвовать ради повышения**, а 22% согласны освоить новые навыки. Еще 21% готовы к частым командировкам, а каждый пятый – брать больше ответственности, столько же – быть сверхлояльным к руководству. Интересно, что поменять команду могли бы 18%, а меньше всего респонденты хотели бы жертвовать балансом между работой и личной жизнью (15%).

Главным фактором повышения, по мнению опрошенных жителей Екатеринбурга**, являются хорошие показатели работы – такой вариант ответа выбрали 37% респондентов. Еще 34% считают, что больше всего решают личные отношения, а самостоятельность выбрали 33% опрошенных.

Более 70% уверены в отсутствии влияния пола человека на возможность продвижения, однако каждый пятый полагает, что мужчинам проще развить карьеру, а 7% указывают на женщин.

Более 87% участников опроса убеждены, что дружба с руководством напрямую влияет на карьерный рост. По мнению работников, лояльность начальства позволяют заработать выполнение личных просьб и регулярное общение онлайн по нерабочим вопросам (по 41%), внерабочие активности (38%) и совместные обеды (34%),

Интересно, что те респонденты, кто желал бы получить собственный кабинет после повышения, хотели бы разместить там растения (29%) и современную технику (25%), а также иметь дорогое кресло (21%) и зону отдыха (13%).