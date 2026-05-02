Главные новости за 2 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь с 1 на 2 мая над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами России сбили 215 беспилотников.

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили днем 2 мая, сообщили в оперштабе Кубани.

В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных из зоны ЧС.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко опроверг информацию об эвакуации населения из города. Ранее ложные сведения появились в социальных сетях.

С 08:00 до 14:00 2 мая над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем, сбили 123 БПЛА.

16 придомовых территорий в Белореченском районе оказались подтоплены из-за обильных осадков.

На заседании комиссии по ликвидации ЧС Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе остается контролируемой.

Граждане, чье жилье пострадало в результате атаки БПЛА в Туапсе, получат сертификаты на жилье и проведение ремонта.