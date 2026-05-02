Пострадавшие от БПЛА в Туапсе получат сертификаты на ремонты и жилье

С понедельника в Туапсе начнется поадресный обход помещений, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, по результатам экспертизы гражданам выдадут сертификаты на приобретение жилья и проведение ремонтов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям города, чьи квартиры пострадали при атаке беспилотников, окажет содействие администрация муниципального округа. По словам Сергея Бойко, с гражданами будет проводить встречи заместитель главы Давид Кириченко.

На период обследования поврежденных жилых помещений людям предоставят временное жилье с учетом числа проживающих. Глава муниципалитета также заявил, что местные власти окажут жителям помощь в расчистке и вывозе мусора из пострадавших квартир и домов.

София Моисеенко

