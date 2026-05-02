В Белореченском районе Кубани подтоплены 16 дворов

Из-за осадков в трех населенных пунктах Белореченского района произошли подтопления придомовых территорий. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, подтопления зафиксированы в 16 дворах.

По предварительным данным, в Белореченске подтоплены 14 дворов, по одной дворовой территории пострадало в поселках Южном и Восточном. За последние сутки в районе выпало 36 мм осадков.

В настоящее время в Белореченском районе работают четыре оценочные комиссии, производится обследование подтопленных территорий. Для откачки воды привлечен отряд «Кубань-СПАС», в работах задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

София Моисеенко