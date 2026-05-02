В гостиницах Туапсе находятся 57 человек, эвакуированных из зоны ЧС

По данным на 2 мая в гостиницах Туапсе находятся 57 человек, которых эвакуировали с территории рядом с НПЗ. Об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Глава администрации Туапсе сообщил, что в городе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, работы ведутся на трех участках.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, днем 2 мая на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали возгорание. В тушении участвовали около 130 человек и свыше 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Кристина Мельникова

