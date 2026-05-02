Над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 123 беспилотника
Днем 2 мая над регионами России ликвидировали 123 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В период с 08:00 до 14:00 дежурные средства ПВО сбивали беспилотники над Белгородской, Брянской, Вологодской и другими областями, а также над Краснодарским краем.
В ночь с 1 на 2 мая над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем и Крымом, перехватили и уничтожили 215 украинских БПЛА.