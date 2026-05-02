Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили

На морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали пожар. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края днем 2 мая.

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Утром оперштаб Кубани сообщил о локализации возгорания и ликвидации открытого горения. В настоящее время, по официальным данным, пожар полностью потушен.

Возгорание на морском терминале возникло в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате атаки беспилотников ВСУ. В тушении пожара принимали участие порядка 130 человек и более 40 единиц техники.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все